Vigili del Fuoco BAT, il Comandante Gallo tra interventi e nuova caserma

BARLETTA – Tremila interventi in un anno per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco BAT. Il colonnello Romeo Gallo analizza la situazione nella diversificata sesta provincia pugliese, sottolineando come la mole di lavoro del 2024 non sia da considerare un dato positivo in termini di sicurezza civile.

L’allarme incendi in estate, che colpisce le zone interne della BAT con particolare riferimento a Minervino Murge e Spinazzola, rappresenta un passaggio focale sia per comprendere il territorio, sia per tenere alta l’attenzione e la sorveglianza delle aree.

L’obiettivo per il 2025 è l’iter della nuova caserma provinciale, prevista in via Andria, a Barletta, presso l’ex mattatoio. I Vigili del Fuoco, che in città possono contare sulla sede provvisoria di via Reichlin e sul distaccamento locale di via Turi, sperano in un percorso burocratico senza intoppi dopo le ultime accelerazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author