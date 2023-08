ViaggiArte fa tappa a Monte Sant’Angelo

MONTE SANT’ANGELO – Nel ricco cartellone di eventi del Summer festival di Monte Sant’Angelo, il Castello normanno-svevo-angioino-aragonese ospita l’ultima tappa di ViaggiArte in Puglia 2023, mostra curata e allestita da docenti del Liceo “Lanza-Perugini” di Foggia e da rappresentanti della Associazione Abiliart, per presentare gli speciali manufatti della IV Biennale dei Licei Artistici Italiani che ha visto la partecipazione di 174 Licei Artistici italiani e 11 Scuole d’arte europee e internazionali, con 140 opere in mostra.

Dopo i successi degli appuntamenti di Massafra, Bari, Lecce, Poggiardo e Polignano a Mare, il talento dei giovani artisti delle scuole dell’Italia e del mondo risale il tacco d’Italia raggiungendo il Gargano. ViaggiArte in Puglia è promossa dal Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali di Bari, capofila della “Rete Puglia Licei Artistici: identità, tradizione e innovazioni”, e sostenuta dal Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione, Formazione – Sezione Istruzione e Università – della Regione Puglia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp