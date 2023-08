Foggia, Comunali: il centrosinistra punta sugli assessori regionali

FOGGIA – Il nome Maria Aida Episcopo, la dirigente scolastica opzionata dal M5S, potrebbe essere a breve accantonato a favore di nomi più noti e dalla caratura regionale. Comunali di Foggia. Anche il centrosinistra scalda i motori in vista della imminente tornata elettorale che al momento non ha ancora un nome per la poltrona di candidato sindaco da parte di entrambi i principali schieramenti. Alla dirigente scolastica, già assessore della Giunta Mongelli, si potrebbe preferire il nome dell’assessore e vicepresidente della Giunta Emiliano, Raffaele Piemontese, o quello della collega al Welfare Rosa Barone. Entrambe le opzioni garantirebbero un filo diretto con via Gentile e sarebbero ben visti anche dal leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, la seconda – ovviamente – più del primo. L’incontro tra il governatore e i coordinatori regionale e foggiano di Con – Michele Boccardi e Rosario Cusmai -, insieme alla quota Popolari di Gianni Stea, potrebbe aver dato questo risultato, ovvero quello di puntare su un nome di peso che consolidi anche l’asse Emiliano – Conte.

