Caiata (FdI): “Sanità lucana al collasso”

ROMA – “Che la Sanità lucana non brilli di efficienza gestionale ed operativa è sotto gli occhi di tutti e bene ha fatto il Senatore Rosa a stimolare il Governo Regionale nell’arginare, in tempi rapidi anzi rapidissimi, le carenze che col tempo potrebbero diventare irreversibili”. Lo sostiene l’On.le Salvatore Caiata, commentando le parole del collega lucano che ha invocato un vero e proprio Piano Marshall a salvezza della Sanità Lucana e dell’emigrazione obbligata dei pazienti fuori regione (LEGGI).

“E’ da tempo – continua Caiata – che Fratelli d’Italia chiede al Presidente di intervenire fattivamente sulle lungaggini delle liste d’attesa, sulla riorganizzazione dei nosocomi lucani e sulla professionalità dei medici e personale sanitario occupato in regione. Ad oggi, però, gli Uffici di Via Verrastro si sono caratterizzati più per attività di gossip che per scelte mirate alla risoluzione dei problemi che , in prima persona, colpiscono i cittadini della Basilicata. Al di là delle difese faziose e campanilistiche -sottolinea Caiata- è ora di affrontare il problema della Sanità privata convenzionata, non con stanziamenti retroattivi ma con tavoli di raccordo che contengano linee programmatiche per il bene della comunità. Non possiamo continuare ad assistere passivamente allo spopolamento degli Ospedali lucani, al taglio delle risorse ospedaliere e, diciamolo, ad una gestione manageriale che è rimasta solo sulla carta. E’ il momento di voltare pagine ed il Presidente, in primis, dovrà porre rimedio agli errori finora commessi con la consapevolezza che Fratelli d’Italia sosterrà ogni azione che consenta ai cittadini lucani di curarsi in casa propria in tempi ragionevolmente rapidi e senza dover sopportare, oltre le cure, anche il peso degli spostamenti in giro per l’Italia. Anche perché – conclude Caiata- il costo delle cure fuori regione rimane sempre a carico del bilancio Regionale”, conclude Caiata.

