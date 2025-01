Via libera ai Fondi Coesione dal Cipess: 5,8 miliardi per la Puglia

Con l’approvazione del Cipess, si conclude oggi l’assegnazione delle risorse nazionali per la Puglia, destinate al periodo 2021-2027. L’accordo, che prevede un impegno di circa 5,8 miliardi di euro, avvia importanti investimenti in infrastrutture, sviluppo urbano, trasporti, politiche del lavoro e coesione sociale. Il piano comprende la realizzazione di opere strategiche come la strada litoranea di Bari, la Camionale per il collegamento con il Porto di Bari e lo Spazioporto di Taranto-Grottaglie, la Talsano – Avetrana, oltre a progetti in ricerca, sviluppo e dissalazione. Durante la riunione, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il pieno supporto alle amministrazioni regionali e locali per il successo degli interventi. Inoltre si è riunita la cabina di regia della Regione Puglia, gli interventi comprendono anche investimenti per il sostegno alle imprese

