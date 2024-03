Vertenza Sanitaservice, schiarita su contratti lavoro e premi Covid

Nella giornata di martedì 19 marzo 2024, si è svolto a Bari un importante incontro tra le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, il Direttore del Dipartimento Salute, dottor Vito Montanaro, e l’Assessore regionale alla Salute, dottor Rocco Palese, con all’ordine del giorno la situazione di Sanitaservice.

La convocazione è avvenuta su richiesta specifica dei sindacati confederali, focalizzata sulla riconversione dei contratti part-time in full-time e sui premi Covid per i lavoratori.

Durante l’incontro, il direttore del Dipartimento ha illustrato l’importanza di una ricognizione razionale dei fabbisogni di Sanitaservice sui diversi territori, comunicando di aver quasi completato tale analisi. L’obiettivo principale resta quello di assicurare il pieno impiego dei contratti part-time e promuovere una gestione in linea con i principi di imparzialità, legalità e trasparenza.

È stata anche annunciata la chiusura dei piani assunzionali di Sanitaservice nei prossimi giorni, confermando l’impegno per un rafforzamento organizzativo mirato.

L’assessore Palese si è impegnato a fornire risposte concrete riguardo al ripianamento degli organici e dei contratti part-time, anche attraverso una gestione più oculata degli straordinari.

Durante l’incontro, i sindacati hanno evidenziato le irregolarità diffuse, soprattutto nella Sanitaservice di Taranto, dove una gestione clientelare e promozioni rapide hanno compromesso i diritti dei lavoratori.

Sul fronte dei premi Covid, la Regione ha ribadito di aver fornito a tutte le aziende indicazioni e risorse per erogarli dai bilanci del 2023.

Le organizzazioni sindacali della Funzione Pubblica hanno sottolineato l’importanza di preservare il valore di Sanitaservice, citando l’internalizzazione del 118 come esempio di gestione efficace. Hanno anche espresso la necessità di introdurre regolamentazioni chiare per prevenire abusi e irregolarità.

L’Assessore ha confermato che le azioni future saranno guidate da linee guida dettagliate per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse umane, e ha assicurato il rispetto degli accordi relativi ai premi Covid.

I sindacati hanno ribadito l’urgenza di avere tempi certi per affrontare le esigenze di servizio, garantendo il turn over del personale in quiescenza e chiedendo pari trattamento per il personale Sanitaservice nei premi Covid del 2020. Il Direttore del Dipartimento ha accettato di procedere con una verifica e di completare l’esame sui fabbisogni, convocando un nuovo incontro per il 9 aprile 2024, impegnandosi a fornire una ricognizione completa.

