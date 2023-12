Verso Casarano-Barletta, Laterza: “Non siamo favoriti, ai ragazzi chiedo continuità”

Alla vigilia del derby che vedrà di scena al Capozza Casarano e Barletta, mister Giuseppe Laterza ha parlato così in conferenza stampa, presentando la sfida ai biancorossi di Ciro Ginestra.

“Penso sia sbagliato dire che siamo favoriti. Sono partite difficili, complicate ed insidiose. Dobbiamo farci trovare pronti. I numeri pendono in nostro favore, ma non devono essere causa di rilassamento. Serviranno impegno, personalità e voglia di fare bottino pieno. Ho una rosa profonda ed un gruppo di ragazzi che si allena ad alta intesità ogni giorno. Loro sanno che io devo fare delle scelte e con il lavoro quotidiano devono mettermi in difficoltà in questo. L’entusiasmo è bello e ce lo teniamo stretto, ma va gestito nel modo giusto. Ai miei calciatori chiedo solo continuità. Il Barletta ha cambiato idea di gioco da qualche partita, è un avversario di cui non mi fido. Nelle ultime due giornate hanno perso immeritatamente. È una squadra ben allenata e pericolosa. Sono certo che verranno qui con tutte le intenzioni di vincere. Non amo giudicare le squadre per nomi, individualità o budget. Mi piace giudicare ciò che vedo in campo. È per questo che prevedo una partita assai complicata. Quando giochi contro un allenatore che è in bilico il tasso di difficoltà della partita aumenta”.

La gara verrà trasmessa in chiaro ed in diretta su Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre) ed in streaming su www.antennasud.com/streaming-92

CLICCA QUI PER VEDERE LA CONFERENZA DI LATERZA

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp