Vento forte, voli dirottati o rinviati nell’aeroporto di Brindisi

Disagi per vento e maltempo sulle tratte aeree da e per l’aeroporto di Brindisi. Questa mattina il volo FR 979 in arrivo da Malpensa è stato dirottato sullo scalo di Lamezia Terme causa forte vento su Brindisi. I passeggeri in arrivo saranno trasportati a Brindisi a bordo di un pullman. Contestualmente, il volo FR 978 per Malpensa subirà un ritardo. La partenza inizialmente era stimata per le 10,15.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp