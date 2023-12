TARANTO – Tragedia sfiorata, in via Principe Amedeo nel centro di Taranto, un:auto è finita su un gazebo in seguito ad un incidente stradale. Il violento impatto si è verificato tra due auto: una Nissan ed una Fiat Punto, che a sua volta andava a finire la sua corsa su un Gazebo abbattendolo. In quel momento nella struttura si trovavano alcuni clienti, prontamente sono riuscito ad evitare il peggio mettendosi in salvo con rapidità. La vettura ha concluso la sua corsa andando a sbattere violentemente contro un muro. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato.



