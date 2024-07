Bari, ventenne centauro muore sulle strade di Japigia

BARI – Sarebbe stato trovato da alcuni automobilisti di passaggio riverso in una pozza di sangue per terra ma ancora con il casco in testa un ventenne vittima di un incidente stradale che si è verificato a Japigia, in via Gentile, proprio davanti al Sacrario dei Caduti d’Oltremare.

Il giovare era in sella alla sua moto (una Suzuki Burgman) quando avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando per terra sull’asfalto rovente di una domenica pomeriggio di luglio. La moto lo avrebbe trascinato per metri. Questa al momento è l’ipotesi più accredita, ma gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche quella che vuole che il ventenne, senza precedenti, possa essere stato urtato da un’auto in fase di sorpasso sul lungo rettilineo che porta dritto in tangenziale dal centro città.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti della questura di Bari che hanno passato le indagini ai colleghi della polizia locale. Numerose le telecamere di sorveglianza che chiariranno probabilmente a stretto giro quando accaduto.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, il giovane era già deceduto. Ora toccherà agli esperti di Medicina Legale del Policlinico di Bari stabilire le cause del decesso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author