Venditti a Barletta: ‘Nessun problema per noi e nostra figlia’

“Con il signor Venditti ci siamo chiariti e per noi e per nostra figlia il problema non sussiste. Abbiamo capito immediatamente che si trattava di una incomprensione, ingigantita dai social”. A dichiaralo sono i genitori di Cinzia, la ragazza con disabilità che nella serata di domenica 25 agosto è stata insultata da Antonello Venditti durante il suo concerto a Barletta.

L’episodio, avvenuto mentre il cantautore romano raccontava un aneddoto sul palco, è stato immortalato in un video diventato virale, ricevendo numerose critiche. Venditti ha poi chiarito di aver frainteso la situazione, pensando che si trattasse di una contestazione politica, e ha presentato le sue scuse alla famiglia.

“Ci ha chiamato il signor Venditti, si è scusato ed è stato molto gentile e affettuoso con noi e con nostra figlia”, hanno aggiunto i genitori, concludendo: “Continuiamo a essere tutti suoi grandi fan”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author