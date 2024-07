Vela, chiusa la XIII edizione della Brindisi-Valona: il bilancio

Si è ufficialmente conclusa la XIII edizione della regata velica del Grande Salento Brindisi-Valona con la cerimonia di premiazione tenutasi sabato 6 luglio presso il Marina di Orikum.

All’evento erano presenti figure di rilievo come il presidente della Lega Navale Italiana di Brindisi, Salvatore Zarcone, il sindaco di Valona, Ermal Dredha, accompagnato dal vice sindaco Klevis Kasso, il Console generale italiano a Valona, Iva Palmieri, il proprietario del Marina di Orikum, Artan Dulaku, l’amministratore delegato del Marina, Junald Bajraktari, il delegato LNI della Puglia Meridionale, Roberto Galasso, e il presidente della VIII Zona FIV, Alberto La Tegola.

Durante la cerimonia, è stato elogiato il lavoro svolto dal Comitato di Regata, presieduto da Giuseppe Tortorella e composto da Fernando Gaballo, Maria Giovanna Natali e Vito Moretti per la partenza da Brindisi.

Le imbarcazioni classificate dal primo al terzo posto nelle varie classi sono state premiate, raggiungendo un record di 50 iscrizioni ufficiali. Sono stati inoltre assegnati trofei ufficiali e riconoscimenti speciali. La targa dell’International Yachting Fellowship of Rotarians (Flotta Italia Sud-Est) è andata alla svizzera “Tivan” di Remo Leuzinger (C. V. Lugano) per essere l’imbarcazione proveniente dal circolo velico più lontano dal luogo di partenza.

Il Trofeo Città di Brindisi, riservato alla barca meglio classificata nelle regate Brindisi-Corfù e Brindisi-Valona, è stato vinto da “Soft” di Marco Andrisano della LNI Taranto. Il Trofeo dell’Accoglienza, per la prima imbarcazione in tempo reale, è andato a “Anywave Safilens” (Diporto Nautico Sistiana) di Leghissa-Pirato.

Infine, per la classifica generale, doppia assegnazione per “Thalita” di Gianluca Fischetto (LNI Brindisi), che ha ricevuto sia il trofeo “Città di Valona” sia il trofeo “Mirko Gallone” quale vincitrice assoluta della regata.

