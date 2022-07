Tragedia sfiorata sulla strada provinciale 111, che collega Veglie a Monteruga. Nel frontale tra due auto in quattro sono finiti in ospedale, si tratta di madre e figlia di Veglie che viaggiavano a bordo di una Fiat Punto, e due uomini di Salice Salentino a bordo di una Kia Sportage.

Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta causando l’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Veglie, le ambulanze del 118 che hanno condotti i malcapitati in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i carabinieri hanno regolato il traffico.