Valtur Brindisi: ecco Fantoma, americani ago della bilancia

Comincia a prendere forma la New Basket Brindisi targata Valtur. La nuova era, di fatto, è iniziata giovedì 4 luglio nella sala stampa del “PalaPentassuglia” con la presentazione ufficiale del main sponsor. Le grandi manovre, però, proseguono a fari spenti: la dirigenza biancazzurra, infatti, è già al lavoro per completare il roster che affronterà il prossimo campionato di A2.

Salutati Jordan Bayehe, Eric Lombardi e Jamel Morris, Brindisi ha ufficializzato nelle ultime settimane gli arrivi di Niccolò De Vico, Andrea Calzavara, Giovanni Vildera, Todor Radonjic e Kevin Ndzie. Diversi volti nuovi e una sola riconferma, quella di Tommaso Laquintana, pronto a vestire per la seconda stagione consecutiva la maglia biancazzurra.

L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare a coach Piero Bucchi un roster di qualità con molte rotazioni. Seguire la linea verde, in ogni caso, sarà altrettanto fondamentale per la squadra messapica, che ha già messo nel mirino altri giovani profili interessanti come Tommaso Fantoma, guardia classe 2003 reduce dall’esperienza con Monferrato in A2 e ultimo acquisto in casa New Basket.

Chiuso il blocco degli italiani, si passerà a quello degli americani, che saranno il vero ago della bilancia. Per uscire dalle sabbie mobili, Brindisi dovrà necessariamente pescare due giocatori di talento e completi dal mercato oltreoceano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author