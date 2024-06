Valle d’Itria: Festival internazionale degli aquiloni

Nei cieli della Valle d’Itria aquiloni in volo per un festival internazionale che promuove i valori della sostenibilità e dell’Agenda 2030.

La Valle d’Itria accoglie per la prima volta l’International Kite Festival 2024, evento speciale dedicato agli aquiloni, sabato 8 e domenica 9 giugno nella suggestiva cornice di Masseria Madonna dell’Arco. Il Valle d’Itria International Kite Festival è alla sua prima edizione, ed è realizzato con il sostegno del Comune di Martina Franca, patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino, Alberobello, Crispiano, Ceglie Messapica.

Un festival speciale e inedito nel nostro territorio della durata di due giorni, durante i quali designer e piloti di aquiloni di tutto il mondo si riuniranno e si esibiranno con i propri aquiloni artistici, per offrire uno spettacolo unico, per grandi e piccini. Da sempre considerato simbolo di pace, dialogo e solidarietà tra i popoli, l’aquilone diventa così lo strumento per promuovere gli obiettivi dell’iniziativa, quali sostenere l’arte del vento, il turismo ecologico e la creatività sostenibile. Nella due-giorni sarà operativa una zona “laboratorio”, all’interno della quale grandi e piccoli potranno costruire il proprio aquilone, per poi divertirsi facendoli volare tutti insieme.

Il Festival ospita anche un luna park kids divertimenti dedicato ai più piccoli; una zona relax dove potersi riposare immersi nel verde della Masseria; una zona food & bio con proposte gastronomiche di prodotti bio, a cura dell’Agriturismo Masseria Madonna dell’Arco, e un’area radio-controlled cars dedicata ad automodelli radiocomandati off road. Interessante la zona talk, dedicata all’informazione e al confronto, con diversi ospiti per parlare di sostenibilità e green economy.

