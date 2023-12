US Lecce, Tarozzi: “Abbiamo giocato con coraggio”

Milano – Andrea Tarozzi, allenatore in seconda dello squalificato D’Aversa, sottolinea che i suoi ragazzi hanno provato a fare la partita con coraggio: “Abbiamo provato a fare la partita che avevamo preparato in settimana, sicuramente i go la fine primo tempo ha condizionato un po’ la partita” – “Nel secondo tempo nonostante lo svantaggio abbiamo provato a riacciuffarla. In alcuni frangenti stavamo tenendo il controllo della partita e proprio nel nostro miglior momento è arrivato il secondo gol dell’Inter grazia a una magia di Arnautovic”

“I ragazzi che sono entrati testimoniano che il percorso di crescita che stiamo facendo è quello giusto. I cambi hanno dimostrato dall’inizio del campionato che riescono a dare una spinta in più. Rafia ha avuto una grande palla ma per onestà bisogna ammettere che Falcone poi ha fatto interventi pazzeschi.”

“Sono ragazzi giovani e hanno voglia di imparare seguendo le proposte del mister. Ci manca ancora qualcosina per essere più cattivi e concentrati negli ultimi metri. Sicuramente l’obiettivo è migliorarlo ancora.”

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp