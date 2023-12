Inter, Inzaghi: “Vittoria importante contro una squadra allenata bene”

Milano – Il tecnico neroazzurro Simone Inzaghi si è detto ovviamente soddisfatto per la vittoria dei suoi contro una squadra in forma e difficile da affrontare come il Lecce: “Sono stati davvero bravi i ragazzi. venivamo da 120′ contro il Bologna. Abbiamo coperto molto bene il campo contro una squadra ben allenata con una squadra che ha giocatori capaci di strappare in ripartenza.” – “Il secondo tempo il Lecce ha fatto 15-20 minuti importanti ma siamo stati bravi a raddoppiare”.

“AI due davanti è mancato solo il ma sia Thuram che Arnautovic hanno lavorato benissimo”.

“Il lecce è una squadra aggressiva sui portatori di palla e sapevamo che i due attaccanti saremm ostati presi bene dai centrali giallorossi, quindi è stato importante il lavoro delle mezze ali” – “Il lavoro degli attaccanti è stato fondamentali.”.

“Bisseck è un ragazzo che il 13 luglio la dirigenza ha preso per l’Inter. Io onestamente non lo conoscevo ma onestamente ogni giorno meritava di il suo spazio. Oggi Pavard era utilizzabile ma era giusto confermarlo.”

