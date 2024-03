US Lecce, Gonzalez: “Baroni verrà a Lecce per vincere”

Lecce – Durante la consueta conferenza stampa di metà settimana, il centrocampista giallorosso Joan Gonzalez ribadisce che col Frosinone la squadra ha provato a vincere la gara: “Sicuramente col Frosinone è stato un punto importante ma noi, come sempre, siamo andati per vincere la gara.”. Ovviamente l’argomento scivola sulla possibilità per lui di giocare con continuità a causa dell’infortunio subito da Kaba che lo terrà fuori sino a fine stagione: “Innanzitutto dispiace tantissimo per Kaba, infortuni simili sono davvero tristi per noi calciatori. Io proverò a farmi trovare pronto ma c’è da dire che abbiamo una rosa ampia e quindi chiunque gioca può essere all’altezza.”.

Inevitabilmente si è parlato anche dell’incrocio di domenica con Marco Baroni col quale ha scoperto il calcio dei grandi disputando una prima parte di stagione strepitosa: “Saluterò il mister a fine gara. Durante i novanta minuti devo fare di tutto per batterlo, non cambierebbe nulla nemmeno se dall’altra parte ci fosse mio fratello. Se conosco bene mister Baroni, da quello che ho vissuto lo scorso anno, lui verrà qui a Lecce per vincere la gara e non cercherà di speculare su un pareggio”.

