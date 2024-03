Barletta, verso il weekend di Palma Campania

BARLETTA – Doppia seduta il mercoledì e allenamento pomeridiano il giovedì per il Barletta, che mette nel mirino la trasferta di domenica a Palma Campania. I biancorossi sono chiamati a massimizzare sforzi e bottino dopo il pareggio amaro contro il Manfredonia nell’ultimo match al Puttilli, che ha fatto scivolare la squadra di Ciullo a -3 dalla salvezza diretta.

Riflettori puntati sugli aspetti tattici in casa biancorossa, con il tecnico leccese che si è focalizzato sui raddoppi di marcatura e sui movimenti a scalare a centrocampo e in difesa. Accorgimenti necessari e implementati per via dell’assenza di Lobosco, squalificato dopo il rosso contro il Manfredonia e pronto ad essere sostituito da Inguscio, riportando un under 2003 tra i titolari.

Situazione in divenire anche in attacco, con Caputo che rientra dalla squalifica ma anche con La Monica in rampa di lancio in un ballottaggio con Diaz. Una delle certezze in casa Barletta sarà Pulina. Il classe 2004 è il punto fermo nelle alternanze di Ciullo nel reparto offensivo.

Ballottaggi che resteranno tali fino alle ultime ore prima del match con la Palmese, con il 4-3-3 che sembra però rimanere il modulo preferito dall’allenatore biancorosso.

In Campania torneranno i tifosi barlettani dopo tre trasferte non concesse per motivi logistici e di ordine pubblico. Saranno 230 i biglietti a disposizione, per una sfida delicata sul piano mentale e della classifica. Per abbandonare la zona playout, sarà fondamentale anche l’apporto del pubblico biancorosso atteso a Palma Campania.

