US Lecce, Giampaolo: “Dobbiamo giocare prendendoci responsabilità”

Lecce – Prima vigilia per il nuovo allenatore dei giallorossi Marco Giampaolo che all’esordio sulla panchina del Lecce farà visita al Venezia: “E’ passato un po’ di tempo dalla mia ultima panchina, però così com’è succsso dal primo giorno sceso in campo nel allenamento è stato come se non fossi mai uscito. Quindi è stato come riprendere ad andare in bicicletta. Ovviamente ho potuto lavorare con la squadra al completo solo per un giorno. Con tanti abbiamo avuto più giorni con altri invece ho avuto molto meno. All’interno della partita dobbiamo essere bravi a mostrare qualita tecnico-tattiche ma sicuramente anche qualità come determinazione, voglia, rispetto dei tifosi e della società che rappresentiamo.”.

Giampaolo ha parlato anche delle impressioni legate all’adattabilità della squadra al suo calcio: “Devo ancora capire se le caratteristiche dei giocatori sono effettivamente quelle giuste per esprimere il mio tipo di calcio. Sicuramente son stato sorpreso positivamente anche da chi ha giocato meno. Col tempo ovviamente avrò delle idee più precise. Sicuramente abbiamo già lavorato per cercare di imporre la nostra idea di calcio assumendoci delle responsabilità in campo.”.

Sulla squadra di Di Francesco, Giampaolo ha espresso parole d’esordio: “Il Venezia gioca bene. Ad esempio il Venezia a Milano contro l’Inter sotto di un gol ha continuato a giocare al 90′ e in quel modo ha provato a giocare e ha costruito il gol del pareggio e poi annullato.”.

Sui singoli il tecnico giallorosso non si è soffermato molto: “Sansone qualche problemino l’ha avuto, va verificato sull’integrità fisica. Le sue qualità sono indiscutibili. Berisha sicuramente è un giocatore che sa trattare la palla ma anche lui l’ho avuto solo per un allenamento, nemmeno per l’intero allenamento. Dorgu può giocare tanto a piede invertite quanto col piede “a binario”, ma non solo lui. Pierotti pure può giocare su entrambe le fasce.”.

