US Lecce, due calciatori convocati nelle rispettive nazionali

Lecce – Come comunicato dall’US Lecce i calciatori Ahmed Touba e Jimi Dos Reis Nikko sono stati convocati nelle rispettive nazionali. Il centrale giallorosso per le amichevoli Algeria – Capo Verde (12/10) e Egitto – Algeria (16/10) mentre il primavere di mister Coppitelli dal 9 al 16 ottobre in Nazionale Under 18 in occasione delle gare con Polonia – Svezia e Repubblica Ceca – Svezia.

