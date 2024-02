US Lecce, D’Aversa: “Senza Banda farò scelte funzionali al Torino”

Lecce – Roberto D’Aversa alla vigilia della gara di Torino contro i granata di Juric evidenzia che le partite vanno affrontate sempre con la massima attenzione e concentrazione: “La trasferta di Bologna ci deve far capire che ogni partita dev’essere affrontata al 120%. Per questo motivo col Torino dobbiamo affrontare la gara con lo stesso piglio dal primo all’ultimo minuto.”. – “Il Torino inoltre è una squadra fisica e le scelte di formazione dovranno inevitabilmente tener conto di questo aspetto per cercare di contrastare al meglio i granata.”.

Il tecnico giallorosso sottolinea poi quanto debba crescere la squadra dal punto di vista della gestione della gara: “Dobbiamo imparare a gestire i momenti della partita e non farci trascinare dagli stessi. Col Bologna abbiamo subito gol subito ma dovevamo essere bravi a non farci abbattere. Sicuramente se fosse entrata almeno una delle tre occasioni prodotte dopo il gol dei ragazzi di Thiago Motta la parttia avrebbe potuto prendere un’altra piega.”.

