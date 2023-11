US Lecce, D’Aversa: “Poco furbi per ben due volte!”

Verona – Mister Roberto Baroni si dice ovviamente rammaricato per aver sprecato per ben due volte l’occasione di portare a casa l’intera posta in palio: “La partita si può dividere in due momenti e in entrambi siamo stati poco furbi nel farci riprendere. Sull’1-0 abbiamo avuto occasioni per raddoppiare ma siamo stati ingenui e poco cattivi. Nel secondo tempo siamo andati nuovamente in vantaggio e abbiamo subito ancora una volta il pareggio. Addirittura poi abbiamo rischiato anche di perderla, ma il Lecce è una delle squadre più giovani del campionato, abbiamo lasciato diversi punti nelle ultime gare.”

Continua il tecnico giallorosso analizzando quello su cui migliorare: “Questo ci fa capire com’è la Serie A. Manchiamo ancora quando c’è da ammazzare l’avversario. Devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché venire a Verona con questa personalità è una cosa molto importante. Abbiamo commesso qualche errore ma il rammarico è stato solo il risultato finale. Ad esempio il fallo sul gol di Djuric era evitabile, lui poi è uno dei forti di testa nel nostro campionato. Il rammarico non è sul 2-1 ma resta sul primo tempo per tutte le occasioni che abbiamo avuto. E sul gol regalato».

