US Lecce, Corvino rinnova e Sticchi Damiani lo celebra sui social

Lecce – L’ Unione Sportiva Lecce non sembra conoscere pause e, dopo un mercato ricchissimo di operazioni tanto in entrata quanto in uscita, ecco che arriva quella che forse è la notizia più importante di tutte: Pantaleo Corvino rinnova. A darne notizia è lo stesso presidente Saverio Sticchi Damiani che ha voluto anticipare tutti e dare notizia direttamente dalle sue pagine social con la foto della firma e una didascalia che riportiamo integralmente:

“Dopo averlo preannunciato a giugno, questa sera ci siamo ufficialmente “legati” per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell’opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l’aiuto della nostra gente. #modellolecce 💛❤“

