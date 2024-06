US Lecce, Berisha vola in Germania con la sua Albania

Era nell’aria dopo la pre-convocazione del ct dell’Albania Sylvinho: il ventenne centrocampista giallorosso Medon Berisha farà parte della rosa del suo Paese per Euro2024. Il baby di Gotti si aggiunge così al perno del centrocampo di Lecce e Albania Ramadani. Un successo per il giovane Medon ma anche per il Lecce che vent’anni dopo Bojinov manda agli Europei un prodotto del proprio vivaio. Il gruppo B è a forte tinte giallorosse perchè oltre ai due centrocampisti balcanici, ci sarà anche la Croazia di Pongracic; a completare il quartetto la Spagna e proprio l’Italia di Spalletti che Ramadani e Berisha incontreranno al Westfalenstadion di Dortmund.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author