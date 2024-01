Urso, ‘Governo in campo per salvare e rilanciare ex Ilva Taranto’

“Il Governo, quindi lo Stato, è in campo oggi più che mai per salvare e rilanciare la siderurgia italiana, anche e soprattutto quella rappresentata dall’ex Ilva di Taranto, da quello che era il più grande sito siderurgico europeo”. Lo ha affermato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy, spiegando che il governo interverrà per il polo siderurgico dopo la rottura con ArcelorMittal: “Certo che sì”, ha detto a margine dell’inaugurazione di Pitti Uomo oggi a Firenze.

“Il Governo è in campo con la ferma intenzione di rilanciare la siderurgia italiana – ribadisce Urso -. E’ in campo in Toscana, dove a breve annunceremo ulteriori investimenti nel sito siderurgico di Piombino; è in campo a Terni, dove entro poche settimane concluderemo l’accordo di programma per il rilancio di quel sito siderurgico; è in campo con le acciaierie del Nord, che hanno aperto recentemente i nuovi stabilimenti produttivi green, anche con la partecipazione ovviamente delle risorse pubbliche; e in campo con Acciaierie d’Italia, cioè con l’ex Ilva, perché riprenderemo in mano la situazione dopo i disastri che sono stati realizzati dai governi precedenti, per fare di quel sito il più grande sito siderurgico green d’Europa. Noi siamo convinti di riuscirci”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp