UniSalento, nasce il corso in “Chimica per la sostenibilità”

Lecce – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di laurea triennale in Chimica per la Sostenibilità dell’Università del Salento, attivato per l’anno accademico 2024/2025. Si tratta del primo corso di laurea in chimica offerto da UniSalento, che si aggiunge così all’offerta formativa nelle discipline STEM.

