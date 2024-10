Villa Castelli, “C’è una mucca in Statale”: scontro con auto, poi la fuga

VILLA CASTELLI – Fugge da un allevamento, si scontra con un’auto in transito sulla Statale e poi scappa via, facendo perdere le sue tracce. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana intervenuti dopo una segnalazione nella serata di mercoledì sulla Strada Statale 7, nel tratto tra la Città degli Imperiali e Villa Castelli. La presenza della mucca ha creato un po’ di scompiglio tra gli automobilisti. L’animale, per altro, ha anche avuto un contatto con un mezzo, che ha riportato lievi danni. Per fortuna, non ci sono stati feriti. La stessa mucca sarebbe in buone condizioni. Dopo il “sinistro”, il bovino è scappato via, scomparendo tra le campagne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author