Una birra pugliese trionfa al Xmas Beers

È pugliese la vincitrice della IV edizione del Xmas Beers, il concorso organizzato da Unionbirrai nell’ambito di Birra dell’Anno. A conquistare il primo posto è stata Primatia, creazione del birrificio Birranova di Triggianello (BA). Il podio è completato dalla Guastafeste del birrificio marchigiano Mukkeler di Porto Sant’Elpidio (FM) e dalla Druwid di Birra Rabèl di Ivrea (TO).

Le birre natalizie, da tempo tradizione in Europa, stanno prendendo piede anche in Italia grazie a produzioni artigianali in edizione limitata. Simone Monetti, segretario generale di Unionbirrai, sottolinea: “Queste birre, corpose e speziate, evocano i dolci tipici delle festività e offrono un’esperienza unica, ideale anche come regalo natalizio. Ai vincitori e a tutti i partecipanti va il nostro plauso per creatività e dedizione”.

Le birre premiate

• Primatia (Birrificio Birranova): Stile Dubbel, 9% ABV, spezie a base di cotto di fichi.

• Guastafeste (Mukkeler): Stile Belgian Dark, 10% ABV, aromatizzata con zenzero, buccia d’arancia amara, coriandolo e grani del paradiso.

• Druwid (Birra Rabèl): 7,1% ABV, speziata con cannella, zenzero, pepe lungo indonesiano e fava tonka.

L’Italia brassicola celebra così una tradizione in crescita, affermandosi con produzioni di grande qualità e originalità.

