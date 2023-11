Un super Polidori non basta: la Casertana batte 3-2 la Virtus a Francavilla

La Virtus Francavilla si arrende per 3-2 in casa contro la Casertana. Mister Villa conferma per dieci undicesimi la formazione scesa in campo al Partenio Lombardi, sostituendo solo lo squalificato Monteagudo. Al suo posto c’è Yakubiv, al debutto assoluto dal primo minuto considerata anche l’assenza per infortunio di capitan Gavazzi. In attacco confermato Polidori a discapito di Giovinco. Nessuna sorpresa fra le fila degli ospiti, che confermano il 4-3-3 con cui hanno agevolmente superato la Turris nel derby.

Pronti, via: i padroni di casa si rendono subito pericolosi con Izzillo, che calcia sul primo palo e Venturi la toglie dall’incrocio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente Polidori apre le marcature, portando i suoi in vantaggio e realizzando la seconda rete consecutiva dopo quella trovata ad Avellino. Passano due minuti e l’ex Viterbese sfiora il raddoppio, con l’estremo difensore avversario che si fa trovare pronto. Al 17’ rispondono gli ospiti con Montalto, che però spara alto e a salve. Il pareggio dei campani arriva al 20’: De Marino perde un pallone sanguinoso e Curcio insacca di testa su cross di Damian. La Virtus non si perde d’animo e continua a spingere sull’acceleratore. Alla mezz’ora Artistico sciupa clamorosamente la palla del nuovo vantaggio, facendosi ipnotizzare a tu per tu da Venturi. La gara non conosce tregua o pause, ed assume ritmi tennistici. Al 32’ Montalto spara alto, al 34’ Macca calcia a giro, ma senza fortuna. Al 43’ un’altra sbavatura difensiva permette alla Casertana di completare la rimonta, a disegnare l’1-2 sono i soliti Damian e Curcio, con quest’ultimo che ancora di testa sigla la propria doppietta personale. Allo scoccare del 45’ la doppietta la trova anche Polidori, che vede Venturi appena fuori dai pali e lo punisce dalla lunga distanza, ristabilendo l’equilibrio. Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-2 dopo quattro minuti di recupero.

La ripresa si dimostrerà meno divertente ed inizierà con gli imperiali a caccia del vantaggio: al 9’ Macca sfiora l’incrocio dei pali. Al 20’ un’altra disattenzione difensiva dei padroni di casa diventerà un regalo da scartare per Montalto, che lasciato completamente da solo supera Forte e realizza il 2-3. Villa prova a dare una scossa con i cambi, ma non serve a nulla. Quinta vittoria consecutiva per la Casertana, quinta sconfitta nelle ultime sei per la Virtus.

