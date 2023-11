Virtus Francavilla, Villa: “Anche il pareggio ci sarebbe stato stretto”

L’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha parlato così al termine del match perso 2-3 in casa con la Casertana: “Abbiamo giocato con cattiveria, entusiasmo e determinazione. Anche il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo creato tanto e sciupato tanto, concedendo poco e subendo molto più del dovuto. Prendiamo sempre i complimenti da tutti ma non portiamo a casa punti. Abbassiamo la testa e lavoriamo, non c’è altro da fare. Izzillo e Di Marco sono usciti infortunati, spero non sia nulla di grave. In questo momento la fortuna non ci sta aiutando, ma dobbiamo continuare ad avere voglia e fame”.

