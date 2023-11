Lecce – Il tecnico rossonero Stefano Pioli si dice deluso dell’atteggiamento avuto dai suoi dopo il doppio vantaggio e il dominio della gara per sessanta minuti: “Le azioni le abbiamo avute e probabilmente il 3-0 avrebbe chiuso la gara, non essere riusciti a farlo ci avrebbe dovuto far rimanere compatti e, purtroppo, ancora una volta non siamo riusciti a vincere una gara che potevamo vincere. L’eventualità di non approcciare bene una partita come quella di oggi dopo la Champions c’era, invece siamo stati bravi a interpretarla nel modo giusto e non può essere un gol subìto a farti perdere tutte le convinzioni. Stiamo commettendo errori di frenesia e poca lucidità che ci stanno impedendo di vincere partite che potevamo vincere. Siamo il Milan e non portare a casa questi risultati è un peccato e ci penalizza tanto in classifica”

