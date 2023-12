Un guizzo di D’Ausilio consegna al Cerignola un Natale sereno, 0-1 a Giugliano

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Match vibrante ma che termina con un solo gol, quel che tanto che basta al Cerignola per superare il Giugliano nel posticipo dell’antivigilia giocato al “De Cristofaro”. I pugliesi bissano il successo nel derby e chiudono al meglio un 2023 storico per il club. Primo squillo del match al 6’, un rimpallo favorisce Oviszach che tenta la girata impegnando Krapikas, il lituano salva i suoi. 11’, Yabre guarda la porta, va col mancino e la sfera termina alta di poco. 19’, ofantini in avanti con la corsa di Russo che insacca alle spalle del suo omonimo portiere campano, alta però la bandierina dell’assistente. Al 31’ l’Audace sblocca i giochi: ripartenza fulminante di Leonetti e Malcore che permettono a D’Ausilio di affrontare Russo a tu per tu e di trafiggerlo con un destro ad incrociare, quarto gol stagionale per il dieci. Il Giugliano abbozza la reazione al 41’, la botta da fuori di Berardocco si spegne sopra la traversa. Il Cerignola parte forte nella ripresa, al 46’ Leonetti resiste alla pressione e riesce a servire D’Ausilio che sfiora il bis personale, pallone sul legno. Prima fiammata del Giugliano al 57’, Di Dio appena entrato converge, supera un avversario e calcia verso la porta, Krapikas sventa il peggio rifugiandosi in corner. Al 61’ l’Audace va ancora ad un passo dal raddoppio: Leonetti apre per Malcore che anticipa tutti in scivolata, l’intervento provvidenziale di Caldore cancella la gioia dell’attaccante. 74’, un doppio rimpallo fortuito rischia di mettere fuorigioco Krapikas. 86’, il subentrato Sosa parte in contropiede, Caldore non lo tiene e lo stende, calcio di rigore, il quinto in tre partite. Tutti realizzati, tranne quello che Malcore si fa parare da Russo che tiene in vita il Giugliano. La conseguenza è un forcing dei campani, prima al 91’ con la conclusione a girare di Di Dio, poi nel recupero con tre corner ed altrettante occasioni, grandi interventi di Krapikas che tiene il risultato sullo 0-1 e consente di trascorrere al suo Cerignola un Natale sereno. Seconda vittoria consecutiva per gli ofantini.

IL TABELLINO – GIUGLIANO 0-1 AUDACE CERIGNOLA

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Vogiatzis, Berardocco (10’st. Gladestony), De Rosa (10’st. Eyango, 37’st. Nocciolini); Ciuferri, Salvemini (30’st. Bernardotto), Oviszach (10’st. Di Dio). All. Bertotto.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Coccia, Gonnelli, Prati, Russo; D’Ausilio (25’st. Bezzon), Tascone, Ruggiero (46’st. Botta); Leonetti (30’st. Sosa), D’Andrea (46’st. Neglia); Malcore. All. Tisci.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Marcatori: 31’pt. D’Ausilio (C).

Note: ammoniti: Menna (G), Krapikas (C).

Angoli: 11-2

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp