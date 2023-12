Virtus Francavilla, Occhiuzzi: ‘Possesso palla sterile, dobbiamo fare di più’

“A me non interessa il palleggio sterile, oggi abbiamo creato ma non abbiamo finalizzato e questo non va bene perchè queste circostanze poi le paghi. Il Potenza ha affondato una sola volta e ha segnato. Mi dispiace per i tifosi e per la società che avrebbero meritato un Natale più sereno. Nel girone di ritorno dobbiamo fare una scalata importante ma dobbiamo fare qualcosa di più”. Così il tecnico della Virtus Francavilla Occhiuzzi dopo la sconfitta col Potenza.

