Inter-Lecce 2-0, la sintesi del match

Inter-Lecce 2-0 (1-0)

Reti: 43′ Bisseck, 78’ Barella.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (89’ Klaassen), Calhanoglu (75’ Asllani), Mkhitaryan (89’ Frattesi), Carlos Augusto (84’ Pavard); Thuram (84’ Sanchez), Arnautovic. Panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Agoume, Motta, Stabile, Sarr. All. S. Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (86’ Sansone), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (86’ Venuti), Ramadani, Gonzalez (46’ Kaba); Strefezza (64’ Rafia), Piccoli (73’ Krstovic), Banda. Panchina: Brancolini, Samooja, Dorgu, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Touba. All. Tarozzi (D’Aversa squalificato).

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: Gonzalez, Piccoli, Pongracic (L) per gioco falloso; Calhanoglu, Inzaghi (I) per comportamento non regolamentare.

Espulso: Banda (L) per comportamento non regolamentare.

Note: recuperi 2′ e 4′. Angoli 16-2 per l’Inter. Spettatori 72.723.

