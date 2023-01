Un francavillese protagonista nelle giovanili del Bari

C’è una firma francavillese nel 2-0 con cui il Bari ha sconfitto la quotata Salernitana nel campionato nazionale under 15, riservato a squadre di Serie A e B.

Autore della seconda segnatura dei “galletti” (con un bel colpo di testa) il classe 2008 Giuseppe Padula, centrocampista polivalente e dinamico, nato a Francavilla Fontana e cresciuto nelle categorie di base della Scuola Calcio Olimpia Francavilla.

Con questa sconfitta, la Salernitana ha perso la vetta della classifica che, prima della gara, condivideva con la Roma.

Per Padula, invece, seconda marcatura stagionale (dopo il gol su punizione alla Lazio del 9 ottobre scorso), ma soprattutto un’altra prova in linea con l’elevato rendimento fin qui fornito, in un torneo altamente competitivo.

