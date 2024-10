Uil Pensionati Puglia, R-Estate in compagnia

BARI – Predisporre una serie di misure per prevenire e alleviare le conseguenze negative che le ondate di calore possono causare agli anziani, e nel contempo, promuovere e creare occasioni di incontro, di confronto, di socializzazione e di svago tra pari e con i giovani volontari. Bilancio per la Uil Pensionati di Puglia del progetto “𝘙-𝘌𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪𝘢” che anche quest’anno ha raggruppato oltre 80 ultrasessantacinquenni del Quartiere Libertà e della periferia di Bari che nei mesi estivi restano soli in città e che sono più esposti ai disagi. I volontari della Uil Pensionati Puglia – in questi mesi – hanno prestato assistenza ad oltre 350 anziani accolti e seguiti nei locali dell’Ada Bari, in attività di utilità sociale, culturali, apprendimento e prevenzione del digital divide, di socializzazione, di intrattenimento e del tempo libero. Due le novità di questa stagione: un corso di inglese di base e la ginnastica mentale per allenare mente e concentrazione.

