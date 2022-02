Ugento, coperta elettrica provoca cortocircuito: fiamme in un appartamento

Attimi di paura ad Ugento dove una coperta elettrica in corto ha scatenato l’incendio in un appartamento in via San Pantaleo, nei pressi della zona Nuova Ugento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Distrutti diversi arredi e annerite le pareti interne ed esterne di alcune stanze. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, in un appartamento distante pochi metri una canna fumaria ha preso fuoco. Gli stessi vigili del fuoco sono intervenuti evitando il peggio.