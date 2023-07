Ugento: Barca a vela si incaglia, soccorsa da Guardia Costiera

Nella tarda serata di martedì 18 luglio, alle 22.00 circa, la Guardia Costiera di Gallipoli è intervenuta in soccorso di una barca a vela di circa 10 metri che si era incagliata in prossimità delle secche di Ugento.

L’intervento è avvenuto in seguito a un allarme lanciato da un cittadino che aveva notato i fanali di una barca, probabilmente a vela, proprio in prossimità delle secche. Giunta sul posto, la motovedetta SAR CP848 ha accertato l’incaglio della barca a vela e l’effettiva difficoltà nel disincagliarla da parte delle due persone, di origine inglese, presenti a bordo.

Grazie anche all’impiego del natante di un cittadino della zona, le delicate operazioni di disincaglio hanno avuto esito positivo e l’imbarcazione a vela è stata scortata, in sicurezza, fino al porto di Gallipoli.

Francesco Perrotta, comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, rammenta a ogni diportista, prima di intraprendere la navigazione, di informarsi sulle condizioni meteo in atto e previste, di controllare l’affidabilità della propria unità prestando massima attenzione per una navigazione in totale sicurezza.

Eventuali emergenze possono essere comunicate, 24 ore su 24, via radio (VHF/FM) sul Canale 16, nonché tramite il numero blu 1530.

