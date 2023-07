Lecce: Blackout al Vito Fazzi, Asl ‘Nessun disagio per pazienti’

A causa di un blackout della rete elettrica, la scorsa notte all’ospedale Vito Fazzi di Lecce si sono registrati disagi proseguiti fino alla mattinata di mercoledì 19 luglio.

Per radiografie ed esami di laboratorio, alcuni pazienti sono stati trasportati in altre strutture sanitarie della provincia. Il blackout è stato probabilmente causato da un sovraccarico della rete per le temperature elevate registrate in questi giorni in Salento.

“Nel blocco centrale del Vito Fazzi di Lecce, si è interrotto più volte il servizio di fornitura di energia elettrica pubblica da parte della società fornitrice. Nessun servizio è stato interrotto e nessun disagio è stato arrecato ai pazienti. La corrente elettrica è stata prontamente ripristinata con l’intervento dei tecnici preposti. Sono in corso sopralluoghi in tutto il blocco centrale del Fazzi per verificare il corretto funzionamento di tutti gli impianti”, lo comunica l’Asl di Lecce in una nota.

Anche il CUP, centro unico per le prenotazioni, ha subito un blocco di diverse ore. Stessi disagi sulla linea interna dell’area emergenza-urgenza. Sino alle 7.00 del 19 luglio, i sanitari del 118 hanno trasportato al Fazzi soltanto i codici rossi.

La situazione è in miglioramento e non si registrano particolari disagi, secondo quanto si apprende dalla direzione sanitaria, se non per l’espletamento di alcuni esami di laboratorio che vengono eseguiti all’ospedale di Scorrano.

