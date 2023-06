Ufficio Scolastico Provinciale BAT, consegnati i lavori di Palazzo San Domenico

BAT – L’Ufficio Scolastico Provinciale della BAT approderà a Palazzo San Domenico il 27 ottobre. Fissata tra quattro mesi la fine dei lavori per la riqualificazione della struttura di Barletta, all’angolo tra corso Cavour e corso Garibaldi. Giovedì mattina la consegna dei lavori, con le spese per la manutenzione e per le attrezzature necessarie suddivisa tra amministrazione comunale e provincia.

L’area d’ingresso diventerà espositiva grazie al corridoio e al chiostro, con le attività amministrative che si svolgeranno invece al secondo piano. Verrà ospitata anche la Biblioteca di Comunità. Dopo il parere positivo della Soprintendenza, è il momento di procedere con le operazioni di manutenzione. Al termine della cantierizzazione, toccherà alla nomina e all’insediamento del provveditore.

