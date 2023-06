Lotta alla tossicodipendenza, nella BAT firmato protocollo Prefettura-ASL

BAT – La Prefettura della BAT e l’ASL della sesta provincia pugliese sottoscrivono il protocollo d’intesa sul trattamento degli individui segnalati per tossicodipendenza. Un segnale dei due enti per contrastare un fenomeno costante e garantire la riabilitazione dei soggetti interessati.

I dati raccolti impongono la massima attenzione sul territorio, in particolare sulle fasce d’età più giovani e non necessariamente maggiorenni. Il lavoro che si andrà a fare attraverso il protocollo d’intesa guarda in maniera rigida anche alle attività di spaccio che intensificano il diffondersi della problematica.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp