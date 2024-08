Ufficiale: Fc Matera, passaggio completato: Tosoni nuovo proprietario

(di Roberto Chito) Il Fc Matera è ufficialmente di Stefano Tosoni. Nel pomeriggio di oggi, presso uno studio notarile della Città dei Sassi è avvenuto il passaggio di consegne dall’ex presidente Antonio Petraglia all’imprenditore romano Stefano Tosoni.

“Fc Matera comunica che, in data odierna, presso un noto studio notarile della Città dei Sassi, è stato stipulato l’atto di cessione definitivo delle quote societarie da parte dell’ex presidente Antonio Petraglia, alla Football Life Ssd. Arl, presieduta da Stefano Tosoni e Salvatore Pagliuca, che da oggi detiene il pacchetto di maggioranza del club, con il 65 per cento circa delle quote societarie”, si legge sulla nota ufficiale diffusa dal club biancoazzurro pochi minuti fa che annuncia il passaggio definitivo.

Il neo presidente, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto felice di aver concluso questo passaggio. Sono onorato di essere alla guida di un club così importante, in una città millenaria e con una tifoseria meravigliosa. Sento il dovere di fornire il massimo impegno per portare questo club nel calcio che conta. Per questo, posso assicurare che siamo una società ambiziosa, carismatica e unita che lavorerà nell’interesse esclusivo della comunità materana. Siamo pronti – conclude – a una storia biancoazzurra da vivere insieme”.

