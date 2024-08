Partipilo, niente Bari: accordo col Frosinone

Sfuma definitivamente Anthony Partipilo al Bari: il trequartista classe 1994 torna in Serie B, ma non con la maglia biancorossa. Il calciatore si trasferirà infatti al Frosinone, intesa infatti raggiunta con il club ciociaro. Ritrova Guido Angelozzi, già suo direttore sportivo oltre dieci anni fa proprio in Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author