Udinese: Sottil, ‘Prestazione non all’altezza’

“Non abbiamo approcciato bene, abbiamo perso tanti palloni permettendo al Lecce, squadra veloce e organizzata, di ripartire in contropiede – commenta Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, dopo il ko del Via del Mare -. Nella parte finale del primo tempo abbiamo cominciato a giocare come sappiamo creando qualche occasione, ma nella ripresa il rigore ha permesso al Lecce di portare la partita dove voleva. I cambi hanno portato vivacità, ma non abbiamo disputato una gran partita. Dovevamo essere più lucidi nella gestione, potevamo fare molto meglio perché la prestazione non è stata all’altezza”.

