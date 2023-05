E’ quasi tutto pronto per la seconda edizione di Wonderland Taranto. Il prossimo 2 giugno dalle 10 alle 18, infatti, Lido Sun Bay ospiterà per il secondo anno consecutivo l’attesissimo evento organizzato da Tonio Zappino.

Dopo lo strepitoso successo del 2022, quando gli spettacoli erano ispirati ad “Alice in Wonderland”, il film dark fantasy del 2010 ispirato alla nota favola Disney, quest’anno Wonderland torna con tantissimi artisti che daranno vita a show a tema circense.

La manifestazione, presentata da Vanessa Cannarile, sarà inoltre impreziosita dalla presenza di un’ampia zona dedicata a gonfiabili, mascotte, truccabimbi, baby dance e tanto altro ancora.

“Per me Wonderland è sogno, magia e divertimento – confessa il direttore artistico Tonio Zappino. Tutto nasce da una promessa fatta ai miei nipoti nel difficile periodo della pandemia: volevo organizzare per loro una grande festa ed alla fine, grazie a tanti amici comeGiochi in Corso, Tata Susina, Vanessa Cannarile ed ovviamente il Sun Bay che ci ospita, abbiamo dato l’opportunità di partecipare a questa festa a tutti i bambini di Taranto e non solo. Lo scorso anno è stato tutto a tema fiabesco, quest’anno invece il circo sarà al centro di tutto, con spettacoli per adulti e bambini e tante, tantissime sorprese”.

La prevendita sta andando a gonfie vele e l’evento è quasi sold-out: per acquistare le prevendite è possibile recarsi presso i numerosi punti vendita oppure contattare telefonicamente il numero 3925775969.

Wonderland Taranto sarà presentato in una conferenza stampa il prossimo 30 maggio alle ore 11 a Lido Sun Bay: a moderare l’incontro il giornalista Matteo Schinaia, presidente di Ki.Fra Comunicazione&Eventi, media partner dell’iniziativa.

