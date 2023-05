Margherita Bonfrate presenta ‘Il Casale di Berto’

Un evento culturale assolutamente da non perdere. Lunedì 29 maggio alle 17:30, alla Biblioteca Acclavio di Taranto, l’apprezzata autrice Margherita Bonfrate presenta il suo ultimo lavoro “Il Casale di Berto“, pubblicato da Il Convivio Editore.

L’evento sarà presentato dai giornalisti Tiziana Magrì e Matteo Schinaia ed impreziosito dalle letture a cura della poetessa e scrittice Lilly De Siati e dalla musica di Andrea Musci.

LA TRAMA Il Casale è un luogo reale, ma allo stesso tempo costituisce per Berto, il protagonista, l’immaginario di una vita diversa dalla consuetudine, un sogno che ha sempre cercato e mai ha trovato. La sua esuberanza, la dedizione della moglie Nina, le esistenze dei quattro figli, vengono stravolte non solo dalla frequentazione del Casale, ma anche dalla contingenza storica che vede l’avvento del fascismo. Uno spaccato dell’Italia, nel quale i personaggi sono costretti a fare i conti con se stessi e con gli eventi. Il fare libertino di Berto, però, arreca disagi all’intera famiglia e la femme fatale padrona del Casale lo risucchia in una passione travolgente, ma lo coinvolge anche in un omicidio strano e misterioso. E poi arriva la guerra. Berto è costretto ad ar- ruolarsi. Solo a quel punto comprende quanto poco ha realizzato. Cercherà di mettere i tasselli a loro posto, ma non è detto che ci rie- sca. C’è, nel romanzo di Margherita Bonfrate, una doppia forza che spinge i personaggi a perdersi e a ricomporsi e poi c’è la Storia, che non fa sconti a nessuno. Un intreccio che sorprende, ma che in fondo rivela terribili verità.

SULL’AUTRICE Margherita Bonfrate è un’autrice tarantina. Scrive narrativa, poesie, gialli e per il teatro. Pluripremiata in importanti concorsi letterari,ha ricevuto numerosi consensi di pubblico e di critica.

