Turi e Conversano fanno rete nel segno della ciliegia

BARI – Turi e Conversano fanno sistema nel segno della ciliegia. Si chiama “La Via della Ciliegia Ferrovia”, la neonata collaborazione fra la 32esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi (questo fine settimana, da sabato 1 a domenica 2 giugno) e della Festa delle Ciliegie 2024 di Conversano (da venerdì 31 a domenica 2 giugno), creata per volontà delle rispettive amministrazioni comunali e delle associazioni organizzatrici dei due appuntamenti (l’associazione “In Piazza” per Turi e “Sapori di Conversano” e “Associazione Krüger” per Conversano), con l’obiettivo di fare rete a favore della promozione del territorio e di puntare l’attenzione sulla varietà di ciliegia più diffusa in Puglia, proponendo allo stesso tempo a turisti e visitatori un programma ricco di attività in entrambi i comuni, fra mercatini, musica, arte, visite guidate e gastronomia.

