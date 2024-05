Cinema, le musiche di un film hollywoodiano suonano pugliese

BARI – È il compositore giovinazzese Orazio Saracino l’autore della colonna sonora del film americano “Mundije” del regista albanese Fatmir Bardhoci. Una vera e propria consacrazione per il 38enne che ha composto la musica per un lungometraggio con un cast hollywoodiano. Tra gli attori anche Eric Roberts, una nomination agli Oscar e tre ai Golden Globe, e George Lazenby, indimenticabile interprete di James Bond in “Agente 007, al servizio segreto di sua maestà”.

Scene d’azione e di crimine si alternano ad altre più struggenti in “Mundije”, film che prende il titolo da un’antica arte di combattimento e che è stato girato tra Stati Uniti, Messico ed Albania. Tante le sfumature e le emozioni che Saracino ha tradotto in musica avvalendosi di una varietà di strumenti. Dall’orchestra d’archi utilizzata per le scene più drammatiche al lahute, tipico strumento albanese, dal violino e dalla voce lirica della molfettese Maria Concetta Annese fino alla musica elettronica. Il lavoro creativo si è svolto prevalentemente a Lecce, dove Saracino risiede da qualche anno, mentre le sessioni di registrazione e il missaggio finale sono stati eseguiti a Giovinazzo, dove è arrivato appositamente anche il regista

