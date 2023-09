Turco: ‘Depositati emendamenti a supporto lavoratori ex Ilva in As’

«Ho depositato in Senato un impianto emendativo a mia firma al Dl Asset volto a sostenere i lavoratori ex Ilva in a.s.. Gli emendamenti modificano, da una parte, la norma sui lavori usuranti, consentendo di riconoscere tale fattispecie anche ai lavoratori appartenenti al settore siderurgico a ciclo continuo, al fine di consentire loro l’accesso al trattamento pensionistico anticipato”. Lo scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

“Inoltre, si chiede di consentire ai lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con almeno mille dipendenti, quindi in particolar modo quelli del siderurgico di Taranto, di poter accedere al Fondo di garanzia per il pagamento del Tfr. Infine, si chiede al Parlamento di autorizzare una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, per finanziare specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo Ilva. Tali fondi, sarebbero destinati anche agli interventi di bonifica e alla rimozione dell’amianto”, aggiunge Turco.

”Tutte le proposte menzionate, contenute negli emendamenti, sono frutto delle rivendicazioni avanzate dagli stessi lavoratori in occasione di un’assemblea pubblica organizzata di recente alla presenza di tutti i parlamentari locali, che hanno pubblicamente condiviso e manifestato l’interesse a sostenerle a tutela del futuro di 1500 famiglie, che rischiano di restare senza reddito. L’auspicio, adesso, è che la politica si dimostri unita nel perseguire gli interessi collettivi di questi lavoratori, sostenendo le proposte con i fatti. È bene non tradire la fiducia che i lavoratori hanno riposto nei loro rappresentanti istituzionali», conclude il senatore Mario Turco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp